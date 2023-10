Dramatische Szenen beim Spiel zwischen NEC Nijmegen und AZ Alkmaar

Dramatische Szenen ereigneten sich am Sonntagabend beim Spiel in der niederländischen Liga zwischen NEC Nijmegen und AZ Alkmaar. Der 34-jährige Ex-Bundesligastürmer und Nationalspieler Bas Dost brach in der Nachspielzeit ohne äussere Einwirkung im Mittelkreis zusammen und lag regungslos auf dem Rücken. Sanitäter kamen sofort aufs Feld und mussten den Niederländer reanimieren.

Nach besorgniserregenden Momenten der Erstversorgung konnte sein Team vermelden, dass Dost bei Bewusstsein war und ansprechbar ist. Das Spiel wurde nach diesem Vorfall zunächst unterbrochen und schliesslich abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt führte Nijmegen mit 2:1, wobei Dost das erste Tor nach elf Minuten erzielt hatte.

