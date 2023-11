Dramatische humanitäre Lage in Gaza

Fünf Wochen nach dem Massaker der Hamas präsentiert sich die Lage in Gaza offenbar dramatisch. Das UNO-Welternährungsprogramm sagt, «Brot ist im Gazastreifen ein Luxus» – und warnt vor einer Hungersnot. Die Weltgesundheitsorganisation sorgt sich, dass Krankheiten ausbrechen könnten. Christoph Hanger vom Internationalen Roten Kreuz (IKRK) spricht von einer sich nähernden humanitären Katastrophe.

REPUBLİKMAGAZİN: Nachrichten aus Gaza: Einblicke in das Leben im KriegWie entwickelt sich die Situation im Gaza streifen? In einer Sprachnachricht an Co-Chefredaktorin HamiltonIrvine berichtet ein Journalist vor Ort: «Wir haben das Gefühl, dass wir dem Tod näher sind als dem Leben [...].» Ein Tagebuch aus dem Kriegsgebiet.

TAGESANZEİGER: Spucken wird in Wallisellen wohl massiv teurer: Wie das Spuckverbot auf das ganze Land überschwappteAls 2007 die Stadt Wallisellen das «Spucken ohne Not» unter Busse gestellt hatte, galt sie als Pionierin. Heute büsst eine Vielzahl von Gemeinden die eklige Unsitte.

WOCHENZEİTUNG: Krieg in Nahost: «Meistens antwortet niemand»«Meistens antwortet niemand» Die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal. Wie gehen Palästinenser:innen aus der europäischen Diaspora mit dieser Situation um? Von MeretMi

SRFNEWS: Tom Segev kritisiert israelische Regierung und fordert Waffenstillstand in GazaDer bekannte israelische Historiker, Tom Segev, kritisiert die israelische Regierung. Zudem fordert er einen Waffenstillstand in Gaza . Grosse Hoffnung auf baldigen Frieden hat er dabei nicht, wie im Gespräch mit ihm klar wird.

REPUBLİKMAGAZİN: Israels Armee erlangt Kontrolle über westlichen Teil von Gazaund andere Schweizer Medienportale schicken Leserdaten nach Moskau. Welche noch? Und welche Datenbanken von amerikanischen Datenhändlern - die Abtreibungsinfos an konservative Staaten verkaufen - werden damit auch noch gefüttert? Morgen RepublikMagazin

SCHWEİZERBAUER: «Tractor of the year»: Das sind die Sieger«Tractor of the year»: Das sind die Sieger Der Wettbewerb Tractoroftheyear wurde in diesem Jahr bereits zum 25. Mal durchgeführt. Ehrungen gibt es in vier Kategorien. Als Sieger in der Hauptkategorie ging der Class «Xerion 12.650 Terra Trac» hervor.

