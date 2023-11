Döttingen AG: Kantonspolizei übt für den Ernstfall

Vor diesem Hintergrund führt die Kantonspolizei am Donnerstag, 2. November 2023, auf dem Gelände des Kernkraftwerks Beznau die nächste Sonderlagenübung durch. Daran beteiligt sind zahlreiche Angehörige der Kantonspolizei, welche vor Ort unter realitätsnahen Bedingungen üben. Die ganztägige Übung umfasst zudem Flugbewegungen über der Region, wobei auch Flugzeuge der Schweizer Luftwaffe zum Einsatz kommen.

Die in enger Zusammenarbeit mit dem Kernkraftwerk Beznau, dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat, der Bundespolizei fedpol und der Schweizer Armee vorbereiteten Übung hat keine Auswirkungen auf den Betrieb des Kraftwerks und führt ausserhalb davon auch nicht zu Verkehrsbehinderungen. Besucher und Medien haben keinen Zutritt zum Übungsgelände.

