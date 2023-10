Dortmund erkämpft sich ein Unentschieden gegen Frankfurt

Nico Schlotterbeck und seine Dortmunder Teamkollegen hatten in Frankfurt einige Mühe, kamen aber immerhin zu einem PunktDie Siegesserie von Borussia Dortmund in der Bundesliga endet nach fünf Spielen. Bei der Eintracht Frankfurt spielt der Zweite der Vorsaison 3:3, nachdem er zweimal einen Rückstand wettgemacht hat.Borussia Dortmund muss sich gegen Eintracht Frankfurt mit einem 3:3 begnügen.

Gregor Kobel kassierte zwei Gegentreffer, ehe er in der 26. Minute ausgewechselt wurde. Kobel beklagte nach einem Zusammenprall mit einem Mitspieler Probleme mit der Sicht.Gregor Kobel im Tor der Dortmunder musste sich zweimal durch den formstarken Ägypter Omar Marmoush (8. und 24.) geschlagen geben, bevor er kurz nach dem 0:2 ausgewechselt wurde. Der Schweizer Keeper beklagte sich nach einem Zusammenstoss mit Mitspieler Nico Schlotterbeck über Probleme mit der Sicht.

Dortmund zeigte Moral gegen die gut aufspielenden Frankfurter und bewahrte seine Ungeschlagenheit in dieser Bundesliga-Saison dank Toren von Marcel Sabitzer kurz vor der Pause zum 1:2, von Youssoufa Moukoko zum 2:2 und von Julian Brandt in der 82. Minute zum 3:3. Eine Viertelstunde zuvor war die Eintracht durch den Algerier Fares Chaïbi erneut in Führung gegangen.Bayer Leverkusen hat die Tabellenführung in der Fussball-Bundesliga vom FC Bayern München zurückerobert. headtopics.com

Leverkusen hat nun wieder zwei Zähler Vorsprung vor dem Rekordmeister aus München, der die Spitzenposition am Samstag übernommen hatte. Für Bayer geht es am Mittwoch im DFB-Pokal mit dem Gastspiel beim Zweitligisten SV Sandhausen weiter. Die Freiburger erwarten in der zweiten Runde den SC Paderborn.Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 3:3 (2:1). – 56'500 Zuschauer. – Tore: 8. Marmoush (Penalty) 1:0. 24. Marmoush 2:0. 45. Sabitzer 2:1. 54. Moukoko 2:2. 68.

