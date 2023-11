Doppelnamen im Parlament: Mehr Martullo-Blochers als Seiler Grafs – und fast nur Linke mit Doppelname

Die politische Schlagseite ist eindeutig: Von den 11 Personen mit Doppelname gehören 9 der SP oder den Grünen an, aus der Deutschschweiz etwa Priska Seiler Graf oder Sandra Locher Benguerel. Nur 2 sind im bürgerlichen Lager daheim, namentlich Nadja Umbricht Pieren von der Berner SVP sowie die Freiburgerin Marie-France Roth Pasquier von der Mitte.Allianznamen sind häufiger als Doppelnamen.

Daran wird auch das neu gewählte Parlament nichts ändern. Unter den Neuen im Nationalrat sind lediglich zwei Frauen mit Allianznamen und eine mit Doppelname.Mit den neuen Regelungen will das Parlament ausufernd lange Nachnamen unterbinden: Vierfachnamen werden im Falle einer Heirat zwischen zwei Personen mit Doppelnamen nicht erlaubt sein.

Delphine Klopfenstein Broggini, Grüne aus Genf, wurde 2019 in den Nationalrat gewählt und nun im Amt bestätigt.Doch auch ein aus nur zwei Namen zusammengeführter Nachname kann sehr lang werden. Die Genfer Grünenpolitikerin Delphine Klopfenstein Broggini hat mit 20 Buchstaben den längsten Doppelnamen im Parlament – und vereint darin auch gleich noch drei Landessprachen.

Ebenfalls einen ausgedehnten Doppelnamen trägt die frühere SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzeruf 20 Buchstaben kommt auch eine weitere Genfer Grüne mit ihrem Allianznamen: Isabelle Pasquier-EichenbergerDen kürzesten Doppelnamen hat die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf mit zehn Buchstaben.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESANZEIGER: Doppelnamen soll wieder erlaubt sein: Auch bereits Verheiratete dürfen Namen ändernVor zehn Jahren wurden Doppelnamen abgeschafft, um die Gleichstellung zu fördern. Doch der Versuch ist kläglich gescheitert. Nun soll das Gesetz angepasst werden – auch für die Kinder.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

20MIN: Reform soll Doppelnamen in der Schweiz wieder erlaubenDas Parlament will das Namensgesetz ändern. Heiratende sollen frühstens ab 2025 bei der Namenswahl mehr Freiheiten erhalten.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Doppelnamen könnten künftig in die Schweiz zurückkehrenDoppelnamen wurden in der Schweiz 2013 abgeschafft. Jetzt möchte das Parlament auf die lebensnahen Bedürfnisse der Menschen eingehen und sie wieder einführen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Feministischer Streik 2023: Frauenanteil im Parlament sinkt im Vergleich zu 2019Im Vergleich zu den Wahlen von 2019 wurden am 22. Oktober weniger Frauen ins Parlament gewählt. Der Frauenanteil im neugewählten Nationalrat beträgt nur noch 38,5 Prozent, im Gegensatz zu 42 Prozent vor vier Jahren. Die Ursache dafür liegt unter anderem im Sitzverlust einer Grünen Politikerin und dem Sitzgewinn der SVP.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

SWISSITMAGAZINE: EU-Parlament will keine schrankenlose ChatkontrolleDer Entwurf der EU-Kommission für eine umfassende Chat-Überwachung zwecks Kampf gegen Kinderpornografie erfährt einen klaren Dämpfer: Ein EU-Parlamentsausschuss legt massgeblich entschärfende Korrekturen vor.

Herkunft: SwissITMagazine | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Politik in Winterthur: Wegelin gibt SVP-Präsidium ab und tritt auch aus Parlament zurückVon ihren zwei Wahlkampf-Helfern der Jungen Tat wollte sie sich nicht distanzieren. Nun hat sie ihren Posten als Winterthurer SVP-Präsidentin abgegeben und tritt auch aus dem Parlament zurück.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕