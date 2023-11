Donald Trump beschimpft Richter im Gerichtssaal

Sein wichtiges Ziel hat Donald Trump am Montag wohl erreicht: In einem New Yorker Gerichtssaal konnte er seinen angeblichen Peinigern direkt ins Gesicht sagen, wie wütend er auf sie ist. Also beschimpfte er Richter Arthur Engoron als höchst «unfair» und als einen Betrüger.

Knatsch um die «Lion Lodge»: Aus dem Hostel wird doch kein Studentenheim – Mieter Urban Frye droht eine saftige Busse Die Stadt Luzern stoppt die Pläne des Kantonsrats Urban Frye: Für die Umnutzung des Hostels zu Wohnraum liege gar keine Bewilligung vor. Das sorgt für Zündstoff.Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet

20MİN: Donald Trump vor Gericht: Richter liest Ex-Präsident die LevitenDonald Trump musste am Montag wieder vor Gericht erscheinen. Dort präsentierte er sich wie gewohnt als grosses Opfer – das gefiel dem Richter nicht.

TAGBLATT_CH: Showdown in New York: Ex-Präsident Trump staucht im Zivilprozess gegen ihn den Richter zusammenEin wütender Donald Trump hat am Montag vor einem New Yorker Gericht den Versuch unternommen, seinen Ruf als brillanter Geschäftsmann zu retten. So richtig gelang ihm dies allerdings nicht.

20MİN: Betrugsprozess in New York: Sagt heute Ex-Präsident Donald Trump vor Gericht aus?Im Betrugsprozess gegen Trumps Immobilienimperium soll der Ex-Präsident heute persönlich befragt werden.

NAU_LİVE: Donald Trump würde heute entscheidende Staaten gewinnenLaut Umfragen liegt Donald Trump in fünf von sechs wichtigen Bundesstaaten vor Joe Biden. 2020 konnte Biden diese Staaten noch allesamt für sich entscheiden.

CASHCH: Donald Trump räumt im Betrugsprozess ungenaue Vermögensschätzungen einDer frühere US-Präsident Donald Trump hat in einem Gerichtsverfahren in New York wegen Betrugs bei der Bewertung von Immobilien ungenaue Vermögensschätzungen eingeräumt.

SRFNEWS: Trump muss vor New Yorker Gericht unter Eid aussagenDonald Trump: «Es ist eine unfaire Situation»

