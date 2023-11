Donald Trump attackiert Richter: Lass meine Kinder «in Ruhe»

Donald Trump bezeichnete Engoron auf Truth Social als politisch motivierten Richter, «der die schmutzige Arbeit für die Demokratische Partei erledigt». Engoron sei «verrückt, total irre und gefährlich» – und eine «Schande» für seinen Berufsstand.

In dem Zivilprozess des Ex-Präsidenten und seiner beiden ältesten Söhnen geht es um einen Vorwurf. Die drei werden beschuldigt, über Jahre die Vermögenswerte des Familien-Immobilienimperiums aufgeblasen zu haben. Dadurch wären sie eventuell an bessere Konditionen für Kredite undDer 45-jährige Don Jr. und der 39-jährige Eric sind Exekutiv-Vizepräsidenten der Trump Organization, der zahlreiche Immobilien, Hotels und Golfplätze gehören.

Bei dem Prozess könnte auch Trumps älteste Tochter Ivanka befragt werden. Sie ist in dem Verfahren aber keine Beschuldigte mehr. Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, Letitia James, hatte Trump und seine Söhne im September 2022 verklagt. Sie erzielte bereits vor dem Auftakt des Prozesses Anfang Oktober einen wichtigen juristischen Erfolg: Richter Engoron urteilte, dass Trump die Vermögenswerte seiner Immobilien zu hoch angab und damit «Betrug» beging.(236 Millionen Euro) gefordert.

Trump, der bei der Präsidentschaftswahl in einem Jahr erneut antreten will, hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und als politisch motiviert bezeichnet. Der Rechtspopulist hat in diesem Zusammenhang immer wieder Generalstaatsanwältin James und Richter Engoron attackiert. Engoron verhängte zwei Mal Geldstrafen gegen Trump, weil dieser

