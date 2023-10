Dominic Stricker erreicht Achtelfinale bei den US Open

Dominic Stricker blickt auf eine sportlich geglückte Saison zurück. Bei drei von vier Grand-Slam-Turnieren erreichte er das Hauptfeld, und bei den US Open schaffte er mit dem Vorstoss in die Achtelfinals seinen Durchbruch.Nach mehreren unverhofften Abgängen: Das St.Galler Amt für Kultur wird neu von einer Co-Leitung geführt

Sabina Brunnschweiler und Christopher Rühle werden ab kommendem Frühling das St.Galler Amt für Kultur in einem Co-Leitungsmodell führen. Die beiden folgen auf Tanja Scartazzini, die das Amt für Kultur bis letzten August geleitet hatte und deren Abgang einige Fragen aufwarf.

