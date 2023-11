Ehre, wem Ehre gebührt: Die Fans und eine Fachjury haben Ditaji Kambundji und Jason Joseph zu den Schweizer Leichtathleten des Jahres 2023 gewählt. Grund zur Freude haben auch Audrey Werro (Youngster), die 4×100-m-Staffel der U20-Männer (Team) und Claudine Müller (Trainerin). Die Leichtathletiksaison 2023 bot von der Hallensaison im Winter über die Grossanlässe im Sommer bis zu den Marathons im Herbst zahlreiche Schweizer Highlights.

Je sechs Athletinnen, Athleten und Youngster sowie vier Teams verdienten sich eine Nominierung bei der Wahl der Leichtathletinnen und Leichtathleten des Jahres und buhlten um die Unterstützung der Fans. Über 5000 Personen gaben auf den Kanälen vonihre Stimme ab, gleichzeitig fällte eine elfköpfige Fachjury ihr Urteil. Nun ist klar: Die Auszeichnungen in den Hauptkategorien gehen an Ditaji Kambundji (STB) und Jason Joseph (LC Therwil). Die beiden Hürdenstars wurden wie alle anderen Gewinnerinnen und Gewinner am Samstag an der Swiss Athletics Night im Bierhübeli in Bern bekanntgegeben und geehr

