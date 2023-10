Disziplinierter FC Baden besiegt FC Wil auswärts mit 1:0

Schaffhausen war nach einer Viertelstunde durch Simone Stroscio in Führung gegangen.Dank Giampà-Treffer: Disziplinierter FC Baden bodigt den FC Wil auswärts mit 1:0 und feiert dritten Saisonsieg

Der FC Baden gewinnt beim FC Will eine enge Partie mit 1:0. Für den entscheidenden Treffer ist dabei Davide Giampà zuständig. Die Badener sind nun auswärts seit vier Partien ungeschlagen.

Migros gliedert Innovations-Entwicklung in Gruppe einDie Migros steigt bei der Finanzierung der Start-up-Beteiligungen der Innovationssparte Sparrow Ventures aus.

