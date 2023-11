Direktzahlungen in der Schweiz: Hohe Akzeptanz und Wunsch nach Wandel

Der Grundsatz des Direktzahlungssystems ist unbestritten. Viele wünschen sich jedoch einen Wandel. Lange Zeit bestimmte der Staat in der Schweiz, was, in welcher Menge und zu welchem Preis Landwirtinnen und Landwirte produzieren sollten. «Wenn der Staat alles lenkt, dann tut er das langsam und nicht immer richtig», bemerkte Bauernverbandspräsident und Nationalrat Markus Ritter am Seeländer Forum am Inforama in Ins BE.

Butterberge und Milchseen waren unter anderem die Folgen dieser damaligen Agrarpolitik. Die Einführung der Direktzahlungen im Jahr 1993 und die darauf folgenden Agrarpolitik-Reformen führten schliesslich zum neuen Landwirtschaftsgesetz, das 1999 in Kraft trat. Hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung Die Akzeptanz der Direktzahlungen in der Bevölkerung ist laut Ritter auch heute hoch. Gemäss Umfragen des SBV unterstützen rund 80% der Bevölkerung diese Zahlunge





SchweizerBauer » / 🏆 48. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die grosse Umlagerung der Direktzahlungen ab 2024 ist beschlossenZur Finanzierung der neuen Produktionssystembeiträge senkt der Bundesrat diverse andere Direktzahlungen. Ausserdem legt er ein neues Reduktionsziel für Stickstoffverluste und einen zusätzlichen Beitrag für den Herdenschutz fest.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 4. / 80,08 Weiterlesen »

Kürzung der Direktzahlungen und BTS-Beiträge setzt Eierproduzenten unter DruckGallo Suisse - «Der Bund zieht sich aus der Förderung des Tierschutzes zurück»: Die Kürzung der Direktzahlungen und der BTS-Beiträge setze Eierproduzenten doppelt unter Druck, warnt Gallo Suisse. Die Kürzungen verstossen in den Augen des Verbands gegen…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 4. / 80,08 Weiterlesen »

Umlagerungen bei Direktzahlungen betreffen TierhaltungsbetriebeTierhaltungsbetriebe sind von den Umlagerungen bei den Direktzahlungen betroffen, auch in der Zentralschweiz. Umlagerungen von Geldern zugunsten neuer kostentreibender Programme zulasten der einkommenssichernden Basisbeiträge und zudem noch drohende Kürzung des gesamten Direktzahlungsrahmens. Das anfang November beschlossene Verordnungspaket des Bundesrates und die anstehende Budgetberatung im Parlament geben auch bei den bäuerlichen Organisationen unserer Region zu reden.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 4. / 80,08 Weiterlesen »

Windräder im Kanton Luzern: Grüne fordern Einbezug der BevölkerungLaut den Grünen braucht es Massnahmen, um im Kanton Luzern die Akzeptanz von Windrädern zu erhöhen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 27. / 26,25 Weiterlesen »

Schwingen im Wandel: 125 Jahre Emmentalischer SchwingerverbandDer Emmentalische Schwingerverband feiert sein 125-Jahr-Jubiläum. Eine Chronik zeigt: In den letzten Jahren hat sich einiges verändert.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92,4 Weiterlesen »

Traditionen im Wandel: Bedrohung der Identität oder notwendig?Wie zeitgemäss sind Schweizer Traditionen? Müssen sie erhalten bleiben oder sich neu erfinden?

Herkunft: srfnews - 🏆 16. / 50 Weiterlesen »