Diözese Sitten kündigt externe Untersuchung zu Missbrauch an

Gleichzeitig ziehe sich der von 2015 bis 2021 für die Aufarbeitung der gemeldeten Fälle verantwortliche Generalvikar Richard Lehner mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern in diesem Zusammenhang zurück, hiess es weiter.vom Mitte September kam es in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu mindestens 1002 Fälle von sexuellem Missbrauch.

