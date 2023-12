Digitec erweitert sein Angebot um Batterien unter eigenem Namen

Digitec erweitert sein Angebot an Eigenmarken und verkauft nun Batterien unter eigenem Namen. Das Design und Testing erfolgt in der Schweiz, während die Produktion in China stattfindet. Digitec erklärt, dass Batterien zu den Produkten gehören, die täglich in großen Mengen gekauft werden. Ein Team von Digitec hat die letzten Monate damit verbracht, eigene Batterien anzubieten. Basierend auf der Nachfrage wurden drei Sorten ausgewählt: AA, AAA und CR2032.

Das Design der Batterien wurde in Zürich entwickelt und das Testing wurde in der Schweiz durchgeführt, insbesondere beim SQTS (Swiss Quality Testing Services), wo die Verarbeitungsqualität, die Einhaltung der Normen und die Kapazität geprüft wurden. Die Batterien werden in China hergestellt und ein Partner wurde ausgewählt, der die Anforderungen an Qualität, Nachhaltigkeit und soziale Bedingungen erfüllt





