Digitalisierungsprojekte bei den Regionalwerken Baden

Als CIO der Regionalwerke Baden hat Michael Nussbaumer zu seinem Start viel nacharbeiten müssen. Heute treibt er mit einem starken Team im ganzen Unternehmen Digitalisierungsprojekte voran – und kann auch bei einem Betreiber kritischer Infrastruktur ruhig schlafen. Die Branche hat derzeit einige Challenges vor sich. Was wir vor allem sehen, ist die aktuell hohe Dynamik. Früher haben Kunden Strom konsumiert, fertig.

Heute ist das anders, vielleicht sind sie Selbstversorger, vielleicht speisen sie auch Strom ein, vielleicht betreiben sie auch eine grosse Batterie oder speichern ihren Strom in einer Solar-Cloud. Aber denken Sie auch an andere Faktoren wie die zunehmende Zahl an Kunden, die Elektrofahrzeuge fahren. All diese Themen bringen neue Anforderungen mit sich und verändern das Kerngeschäft. Aber auch Technologien verändern sich. Früher waren OT-Anlagen isolierte Insellösungen – heute sind sie über Remote-Zugriff vernetzt. Das sind Dynamiken, die den Markt aktuell sehr stark beeinflussen. Die Branche ist dabei vor allem auf Versorgungssicherheit ausgelegt





