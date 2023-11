Digitale Plattform zu Heinrich Danioths Werk

Im Grunde genommen ist der Tod immer ein Vollender. Er bringt Abschluss und Rundung. Er hebt jedes Menschenleben zu einem vollkommenen Kunstwerk, in welches hineinzuwünschen nichts mehr gibt. (Heinrich Danioth, 1926) Was Heinrich Danioth damals über den Tod eines Künstlerfreundes sagte, könnte auch auf den Urner Maler selbst zutreffen. 70 Jahre nach dem Tode Danioths hat die Urner Dätwyler Stiftung jüngst eine neue digitale Plattform zu dessen Werk vollendet.

Der Abschluss des Projekts markiert zugleich einen Neuanfang. Eine neue Möglichkeit nämlich, mit dem Künstler in den Dialog zu treten. Weiterführende Informationen Verantwortlich für die Inhalte ist Kunsthistorikerin Christine Szkiet. Sie sagt: «Um Wissen anzueignen, braucht es Geschichten. Und die gibt es nur, wenn Informationen in die gesellschaftlichen und politischen Umstände seiner Zeit eingebettet sind.» Und so lässt sich Danioth in Text, Bild und Ton entdecken. Ausgehend von seinen Werken, aber auch den Einflüssen von anno dazuma

