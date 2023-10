Digitale Aufnahmen sicher und präsent mit Swisscom myCloud und smartphoto

Digitale Aufnahmen gehen heute schnell vergessen oder sogar verloren. Swisscom myCloud und smartphoto sorgen dafür, dass weder das eine noch das andere passiert.Hatten Sie tolle Ferien? Oder haben Sie kürzlich ein mitreissendes Konzert, eine aufregende Party oder ein stimmiges Familienfest besucht? Falls ja, haben Sie das sicher mit Bildern auf Ihrem Handy festgehalten. Kein Wunder: Smartphones sind heute fototechnische Wunderwerke.

Das hat Vor- und Nachteile. Vorbei die Zeiten, in denen Ferienfotos entwickelt und oft mühsam von Hand in Fotobücher eingeklebt werden mussten. Heute halten wir unsere Leben auf Festplatten fest.

Tatsächlich bietet smartphoto.ch die perfekte Lösung, damit Bilder keinen virtuellen Staub auf Festplatten ansetzen. Im Gegenteil: Dank coolen Produkten haucht der Service Fotos neues Leben ein. Swisscom myCloud wiederum sorgt dafür, dass Aufnahmen gesichert und jederzeit verfügbar sind. Die Daten werden sicher in der Schweiz gespeichert, was Privatsphäre und Datensicherheit garantiert. headtopics.com

Egal, wo und wie Sie unterwegs sind – Swisscom myCloud garantiert den passenden Zugriff. Verschiedene Plattformen einschliesslich mobiler Apps, Desktop-PCs, Web oder TV sorgen dafür, dass Daten jederzeit nach eigenen Bedürfnissen bearbeitet werden können. Zudem garantiert Swisscom myCloud ein automatisches Backup. Kurzum: Speicherung, Sicherung und Nutzung von Schweizer Daten war noch nie so einfach – und noch nie so sicher.

Und das Beste: Um die neue Partnerschaft gebührend zu feiern, gewähren Swisscom myCloud und smartphoto 30 Prozent mit dem Rabattcodeauf Bestellungen sowie kostenlosen Versand ab einem Mindestbestellwert von 30 Franken. Damit die schönsten Momente im Leben nie vergessen und schon gar nicht verloren gehen.Dieses skurrile Morgenritual macht König Charles fit für den Tag headtopics.com

Wohin geht das digitale Trinkgeld in Restaurants?Immer mehr Gäste in Restaurants zahlen mit Karte oder Smartphone. Doch wie wird das Trinkgeld verteilt, wenn es dabei eines gibt? Weiterlesen ⮕

Wasserschloss Hagenwil auf Instagram präsentiertAndi Angehrn und sein Team nutzen Instagram, um das Wasserschloss Hagenwil zu präsentieren und bei den Gästen präsent zu sein. Weiterlesen ⮕

Verletzter Polizist und Sachschaden bei Antifa-Umzug durch BernAm «Antifaschistischen Abendspaziergang» in Bern sind die Einsatzkräfte am Samstag mit Steinen und… Weiterlesen ⮕

Start der Zuger Messe: Sonderausstellung zeigt jahrelange Entwicklung der MesseMit Plakaten, Messezeitungen und Informationen der vergangenen 50 Jahren sollen die Besucherinnen und Besucher einen Blick auf die Geschichte der Zugermesse bekommen. Weiterlesen ⮕

Das sagt Odermatt zum Rennabbruch in SöldenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕