Digital Economy Award: Tigen Pharma und Elca Informatique gewinnen in der Kategorie "Digital Innovation of the Year"

Beim Digital Economy Award wurden dieses Jahr die Unternehmen und Organisationen Tigen Pharma mit Elca Informatiqe, das Kantonsspital Baden mit Siemens Healthineers, IT Kanton Aarau, Anybotics sowie Digio geehrt. Der erstmals verliehene"Pascal"-Award ging an Abacus-CEO Claudio Hintermann.wieder den Digital Economy Award veranstaltet, mit dem alljährlich die Innovationskraft der Schweizer Wirtschaft ausgezeichnet wird.

Für die diesjährige Verleihung gingen 32 Finalisten an den Start, aus denen eine Jury 10 Gewinner in sechs Preiskategorien ausgezeichnet hat. Erstmals verliehen wurde heuer der Award"The Pascal" für die IT-Persönlichkeit des Jahres. Gewonnen haben dieses Jahr in der Kategorie"Digital Innovation of the Year" die zwei Unternehmen Tigen Pharma und Elca Informatique für die Etablierung einer Datenversorgungskette von Krebsheilmitteln, um mittels eines digitalen Zwillings personalisierte Patientenlösungen zu entwickel

: