Differenzierte Regelung von Hanfprodukten soll beibehalten werden

Die Hanfpflanze wird vielseitig genutzt. Einerseits wird Nutzhanf zur industriellen Verwendung angebaut und liefert etwa Faserstoff für Dämmmaterial und Kleider, Samen für die Gewinnung von Speiseöl und Hanfblüten für die Herstellung von Tabakersatzprodukten oder für Kosmetika. Andererseits werden aus Drogenhanf Arznei- oder Suchtmittel mit dem psychotropen Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) hergestellt.

Cannabis, das zu rekreativen Zwecken konsumiert wird, ist in der Schweiz nach wie vor verboten. Es laufen im Parlament Bestrebungen, dies zu ändern. Denn ein kontrollierter, legaler Zugang zu Cannabis kann die Risiken des Cannabiskonsums verringern. Aus Sicht des Bundesrates sollte Cannabis dadurch jedoch weder gefördert noch übermässig kommerzialisiert werden.

Weiter hält der Bericht fest, dass im Bereich Cannabis zu medizinischen Zwecken aktuell kein weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht. Am 1. August 2022 wurde das Verbot von Cannabis für die Medizin aufgehoben. Seither brauchen Ärztinnen und Ärzte keine Ausnahmebewilligung des BAG mehr, um THC-haltige Cannabisarzneimittel zu verschreiben.

Noch einmal anders verhält es sich bei THC-armem Nutzhanf. Die daraus hergestellten, industriellen Produkte fallen nicht unter das Betäubungsmittelrecht. Der Bericht zeigt auf, dass solche Produkte je nach Verwendungszweck im Heilmittelrecht, im Lebensmittelrecht, im Chemikalienrecht, im Tabakprodukterecht oder im Produktesicherheitsrecht geregelt werden. Hier kann es in Einzelfällen zu Abgrenzungsproblemen kommen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HANFMAGAZIN: Cannabis als wirksames Mittel gegen Candida albicansEine Untersuchung an der Hebräischen Universität zeigt, dass CBD gegen den pathogenen Pilz Candida albicans wirksam ist.

Herkunft: hanfmagazin | Weiterlesen ⮕

HANFMAGAZIN: Anerkennung von Krankenschwestern für den therapeutischen Einsatz von Cannabis in den USADie American Nurses Association (ANA) erkennt nun offiziell Krankenschwestern an, die im therapeutischen Einsatz von Cannabis ausgebildet sind. Dies soll eine gezielte Betreuung von Hanfpatienten ermöglichen.

Herkunft: hanfmagazin | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Pflegehelfende SRK in Graubünden fordern höheren AnfangslohnDer Anfangslohn für Pflegehelfende SRK in Graubünden beträgt rund 4000 Franken brutto, was von Betroffenen als zu wenig angesehen wird. Der Spitex-Verband Graubünden hat eine differenzierte Meinung dazu.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

HANFMAGAZIN: USA: Neue Perspektiven für das Gesundheitswesen?Rund um den Einsatz von Cannabis werden schon mal in Übersee auch entsprechend ausgebildete Krankenschwestern offiziell anerkannt.

Herkunft: hanfmagazin | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Fabio Celestini dachte einst, er werde nie zum FC Basel kommen - jetzt hat er den Job doch nochFabio Celestini ist der nächste Trainer, der den leckgeschlagenen FC Basel flott machen soll. Der Romand war zuletzt bei Sion, wurde mit Luzern Cupsieger und ist vor allem bekannt für den schönen Fussball, den er spielt. Eine erste Annäherung.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Die Freaks sind mitten unter uns – Die grosse Menschenschau zeigt den alltäglichen Wahnsinn unserer ZeitAm Dienstagabend startete im Neubad das Festival Die grosse Menschenschau mit einer Freakshow der anderen Art und einem breiten Rahmenprogramm.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕