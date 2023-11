Dieses Paradies muss man sich verdienen – am Höchfall in Teufen kommt niemand zufällig vorbei

Die Haltestelle hinter sich lassen und den Wanderwegtafeln die gepflasterte Steintreppe abwärts folgen. Im Vorgarten links am Wegrand steht ein altes Villachern-Feuerwehrauto, das zu einem Appenzeller Bier-Fahrzeug umgemodelt wurde. Etwas weiter den Weg hinunter kommt man an einem Haus vorbei, in dem eine Modelleisenbahn im Garten aufgebaut ist.An der nächsten Verzweigung rechts abbiegen, dem Wanderwegschild entlang.

Sobald man in den Wald hineintritt, wird die Geräuschkulisse der Autos leiser und verstummt ganz. Eine schmale Steintreppe führt weiter ins Tobel hinab bis zu einer kleinen Brücke, die wir in Richtung Höchfall, Kloster Wonnenstein, Gmünden-Stein überqueren.Der Wurzel-Trampelpfad führt weiter steil bergab, bis man auf eine Lichtung am Waldrand tritt und sogleich einer weiteren, stark abfallenden Steintreppe ins Tobel hinunter folgt.

Den Holz- und Wurzelstufen weiter abwärts folgen, bis man auf eine Lichtung gelangt und sich ein weitläufiger Ausblick auf das Appenzeller Bergpanorama mit verstreuten Bauernhöfen und grünen Hügeln eröffnet. Dem Pfad weiter bergab folgen, je nach Witterung kann dieser rutschig sein.

Den nächsten Schildern zum Höchfall folgen. Der Wurzelpfad führt im Zickzackkurs in das Tobel hinunter. Das Terrain ist uneben, die in das Bort geschlagenen Holz- und Steinstufen sind unterschiedlich hoch und erfordern volle Aufmerksamkeit und gute Balance. Der Trampelpfad hört auf, ab hier führen einzelne Treppenelemente aus Gitterstahl fast senkrecht ins Tobel hinab. Die Sicht in die Tiefe der Schlucht ist beeindruckend.

