«Dieses Gefühl werden wir nie vergessen»

Sie haben sich mit den Kugeln, die auch nach langem Gebrauch nicht verfilzen, ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Anwendung findet das Produkt als Füllmaterial von Kopfkissen und Stillkissen. Dank der guten Nachfrage wird die Produktion ausgebaut und neue Stellen geschaffen.

Im Gewerbezentrum in Meiringen BE betreibt die Familie Brog den Wollverarbeitungsbetrieb mit Wäscherei, Karderei, Atelier sowie einen Verkaufsladen. Ihre Produkte werden unter dem Namen «Wollreich» vermarktet. ats/bluIch hatte eine so grosse Freude, als wir den Leser- und den Saalpreis gewonnen haben. Als wir dann auch noch den Hauptpreis gewonnen haben, dachte ich nur: «Wie schön, was für eine Belohnung und Bestätigung».

Diese vier innovativen Projekte sind dieses Jahr nominiert : Mit Lavandin das Wohlbefinden steigern; Rentabler Minze-Anbau dank Abdeckung mit Bändchengewebe; Bio26 – Der Hofladen in der Stadt Freiburg; Mit «Güggelglück» zum bewussten Konsum.

Wir berichten am Donnerstag für Sie live vor Ort. Sie können den Anlass auf unseren digitalen Kanälen mitverfolgen.ats/ome

