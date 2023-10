– dieser Bauer pflanzt 180 Kürbissorten an: «Jede Nation hat ihre Lieblinge»

30.10.2023 06:29:00 / Herkunft: AargauerZeitung

Reto Lienbergers Passion sind Kürbisse. Jährlich präsentiert er in der Ausstellung auf seinem Hof Obstgarten in Spreitenbach bis zu 150 Tonnen davon. Warum alles seinen Anfang in der Ikea nahm und weshalb er auf das Kürbisfest verzichtet.