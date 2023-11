Diese Strom-Einschränkungen haben sich die Städte auferlegt

Dass das aber nicht der Fall ist, liegt daran, dass der zuständige Verband, die City Vereinigung Zürich, selbst zeitliche Einschränkungen vornimmt. «Wir verzichten darauf, dass die Weihnachtsbeleuchtung am Morgen eingeschaltet wird», erklärt Geschäftsleiter Dominique Zygmont. «Und wir verzichten darauf, dass die Weihnachtsbeleuchtung an den Weihnachtstagen und an Neujahr länger eingeschaltet bleibt.

Nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvollAnders sieht es in der Stadt Bern aus: Wann die Weihnachtsbeleuchtungen ausgeschaltet werden müssen, ist auch in diesem Jahr geregelt. Es gilt Lichterlöschen ab 23 Uhr. Der Stadtberner Energiedirektor Reto Nause erklärt, dass zudem auf gewisse Lichtevents verzichtet würde. Die Strassenbeleuchtung dimme man weiterhin, wenn es die Sicherheit zulasse.

05:59 Video Aus dem Archiv: Die Stromfresser im Alltag Aus 10 vor 10 vom 28.07.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 59 Sekunden. Das sei ökologisch sinnvoll, aber vor allem auch wirtschaftlich, sagt Nause. Das Preisniveau der Energie sei deutlich höher als in den vergangenen Jahren. «Wir haben daher den Eindruck, dass es sich wirtschaftlich lohnt, diese Sparmassnahmen weiterzuziehen.» Und zwar überall dort, wo es der Komfort zulasse.

«Europa ist besser vorbereitet als vor einem Jahr» Box aufklappen Box zuklappen Leichte Einschränkungen bezüglich Stromverbrauch gibt es in den Städten auch dieses Jahr. Die Energie dürfte im bevorstehenden Winter jedoch weniger knapp sein als im letzten Jahr – das sagte der Direktor des Bundesamts für Energie, Benoît Revaz, kürzlich in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. «Europa ist besser vorbereitet als vor einem Jahr.

