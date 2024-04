Diebe stehlen Geld aus Geldkassette in Oftringen

Die Täter gingen sehr gezielt und effizient vor. Oftringen wurde das Opfer von dreisten Dieben: Mitten am Tag gingen sie sehr zielgerichtet vor, entwendeten Scheine aus der Geldkassette .

Die Unbekannten agierten schnell und effizient, sodass sie sich unbemerkt entfernen konnten. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie sie vorgingen: Einer der beiden Täter hält Ausschau, während der andere die Geldkassette mit einer Brecheisenstange öffnet.

Oftringen Diebstahl Geldkassette Täter Überwachungsvideo

