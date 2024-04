Die ZSC Lions - Das beste Team auf Schweizer Eis

Die ZSC Lions haben derzeit das beste Team auf Schweizer Eis , vielleicht das beste, das es in der Playoff-Zeit je gab. Von hinten bis vorne, von der ersten bis zur vierten Linie jagen praktisch nur hochkarätige Spieler dem Puck nach – und angesichts des Starensembles auch erstaunlich viele nach dem ersten Meistertitel.

Passend zum Thema Malgin kann mehr als 250 Spiele in der NHL und der National League, 3 WM- und eine Olympia-Teilnahme, aber keinen Meistertitel für sich verbuchen. Neben dem Final vor 2 Jahren scheiterte er auch 2015 beim letzten Meistertitel des HC Davos an der letzten Hürde. Malgin hat zudem eine einjährige Vergangenheit beim Gegner, vor 3 Jahren unterlag er in einer gehässigen Viertelfinalserie mit Lausanne dem ZSC.

01:44 Video Archiv: Josi und Weber schaffen mit Nashville Historisches Aus Sport-Clip vom 23.05.2017. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden. Vor 2 Jahren war er auch beim bitteren 3:4 im Final gegen Zug dabei. Bereits als Teenager verlor Weber 2008 mit den Kitchener Rangers den Final des Memorial Cups, in dem der kanadische Junioren-Champion gekürt wird.

ZSC Lions Schweizer Eis Playoff-Zeit Denis Malgin Königstransfer National League

