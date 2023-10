Die Wagner-Gruppe: Russlands Erfolgsmodell in Afrika

Die Gruppe Wagner ist für Russland in Afrika ein Erfolgsmodell. «Moskau hat keinerlei Interesse, sie aufzulösen», sagt die Menschenrechtsanwältin und Strafrechtlerin Clarissa Rodio auf einem Webinar der US-Denkfabrik FPRI, die sich auf Söldnerorganisationen spezialisiert hat: «Der Kreml gäbe damit viel Einfluss in Afrika preis.»

Wagner ist mehr als eine Söldnertruppe, sagt der frühere hochrangige US-Pentagonfunktionär und spätere Botschafter Charles Ray: «Vielmehr ist sie zugleich ein Propaganda-Arm der russischen Führung und ein verschachteltes Firmenkonglomerat, das afrikanische Rohstoffe – Diamanten, Gold und viele andere – mit grossem Profit ausbeutet.» Hinter den Kulissen laufe nun ein Kampf um die Kontrolle über diese Firmen.

Prigoschin ist tot – Wagner lebt weiterAnscheinend hat Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin seinen Sohn Pawel zum Erben bestimmt, sagt Clarissa Rodio. Vermutlich profitieren künftig aber auch Putin-nahe Oligarchen von den Wagner-Unternehmen. Aussenminister Sergei Lawrow liess keine Zweifel daran, dass Russland am Afrika-Engagement mithilfe der Wagner-Gruppe festhält. headtopics.com

Im Westen übersah man viele Jahre lang, wie systematisch Russland den früheren Einfluss der kollabierten Sowjetunion in Afrika wieder aufbaute. Das begann nicht mit dem Beginn der Präsenz der Gruppe Wagner 2017, sondern mehr als ein Jahrzehnt früher.

Von Libyen bis nach MadagaskarInzwischen bestehen mit neunzehn afrikanischen Staaten Abkommen über militärische Zusammenarbeit, nicht zuletzt mit Rüstungslieferungen. Die Wagner-Gruppe ist in einem Dutzend Staaten direkt vertreten, von Libyen bis Madagaskar. headtopics.com

Nach Prigoschins Tod dürfte die direkte Kontrolle des Kreml und des russischen Sicherheitsapparates sogar noch zunehmen. Autor: Clarissa Rodio Menschenrechtsanwältin und Strafrechtlerin Obschon die Wagner-Kämpfer häufig gravierende Kriegsverbrechen mit Hunderten von Toten begehen, sind sie vielerorts weniger unbeliebt, als man vermuten würde.

