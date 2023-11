DIE VIERTE AUSGABE DER 1000 MIGLIA WARM UP U.S.A. IST DA

- HISTORISCHES POKER FÜR DEN FAHRER, DER AN DER SEITE VON FABIO SALVINELLI VOR FONTANELLA-COVELLI UND BELOMETTI-BERGOMI TRIUMPHIERT Die längste Ausgabe in der Geschichte der 1000 Miglia ist beendet, nachdem die Teams während des fünftägigen Rennens eine Strecke von 2200 Kilometern durch Italien zurückgelegt haben. Vom anhaltendem Regen vor der Ankunft in Rom zur sengenden Sonne in ...

1000 MIGLIA PRÄSENTIERT DIE NÄCHSTEN VERANSTALTUNGEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN IN MIAMI, ANLÄSSLICH DES ITALIENISCHEN NATIONALFEIERTAGS, DER PRÄSENTATION VON WARM UP USA 2023 UND DES STARTS VON 1000 MIGLIA EXPERIENCE IN FLORIDA

- Während des italienischen Nationalfeiertages, der den Tag der Italienischen Republik feiert und vom italienischen Generalkonsulat in Miami organisiert wird, präsentierte 1000 Miglia kommende Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten. Der Abend, der im Biltmore Hotel Miami Coral Gable ...

20MIN: Solothurn: Spitzenbeamter macht Homeoffice – aus 1000 Kilometern EntfernungWegen einer Sonderregelung darf ein hochrangiger Solothurner Staatsangestellter von Skandinavien aus Homeoffice machen. Eigentlich ist das nicht mehr erlaubt.

AEROTELEGRAPH: Qantas stattet Airbus A350-1000 mit Dreamliner-Besonderheit ausIhre Luftfahrt-News

LUZERNERZEITUNG: Missbrauch in der katholischen Kirche: Mehr als 1000 OpferEin Team der Uni Zürich erforscht sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Es wird diskutiert, ob die Verwendung von NS-Symbolen verboten und bestraft werden sollte.

SRFNEWS: ATP-1000-Turnier in Paris - Wawrinka unterliegt Thiem nach MatchballStan Wawrinka (ATP 51) ist beim Masters-1000-Turnier in Paris in der ersten Runde ausgeschieden.

BLUENEWS_DE: Carlos Alcaraz wird beim Masters-1000-Event in Paris überraschtCarlos Alcaraz, die Weltnummer 2, wird beim Masters-1000-Event in Paris vom russischen Qualifikanten Roman Safiullin überrascht. Der Russe besiegt in der 2. Runde den Favoriten 6:3, 6:4.

SUEDOSTSCHWEIZ: Carlos Alcaraz von Roman Safiullin beim Masters-1000-Event in Paris überraschtCarlos Alcaraz, die Weltnummer 2, wird beim Masters-1000-Event in Paris vom russischen Qualifikanten Roman Safiullin überrascht. Der Russe besiegt in der 2. Runde den Favoriten 6:3, 6:4. Alcaraz kehrte nach einem Freilos ins Turniergeschehen zurück, nachdem er in der Vorwoche in Basel mit Schmerzen im linken Fuss und im Rücken auf einen Einsatz verzichtet hatte. Der junge Spanier, der seit seinem Sieg in Wimbledon gegen Novak Djokovic im Juli kein Turnier mehr gewonnen hat, richtet nun den Fokus auf das letzte grosse Event in diesem Jahr. Das Masters der besten acht Spieler wird Mitte November in Turin gespielt.

