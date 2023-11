Die Superreichen in der Schweiz besitzen 795 Milliarden Franken

Gemäss der BILANZ-Reichstenliste besitzen die Superreichen im Jahr 2023 sage und schreibe 795’025’000’000 Franken. Das sind 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit setzt sich die rückläufige Entwicklung des Gesamtvermögens fort – bereits 2022 war erstmals seit den Jahren der Finanzkrise 2008 und 2009 ein Rückgang zu verzeichnen. Während das Jahr 2022 noch von einem starken Einbruch der Aktienmärkte geprägt war, hielten sich in diesem Jahr Gewinne und Verluste in etwa die Waage.

Wer in diesem Jahr verloren hat, wer sein Vermögen in einem schwierigen Umfeld trotzdem steigern konnte und wer neu zu den 300 Reichsten der Schweiz gehört, erfahren Sie im folgenden Artikel. Inhaltsverzeichnis Top Ten Absteiger Aufsteiger Neue Reichsten-News Zahlen und Fakten Die Top Ten der 300 Reichsten der Schweiz Eine Premiere! Der in Genf wohnhafte Chanel-Miteigentümer Gérard Wertheimer ist mit einem Vermögen von 41 bis 42 Milliarden Franken die neue Nummer ein





BILANZ » / 🏆 46. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wer will, wer noch zuwartet, und wer abgesagt hatAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Berset-Nachfolge: Wer für die SP im Rennen ist und wer abgesagt hatSechs Kandidierende haben sich bei der SP für die Nachfolge von Alain Berset beworben. Am Sonntagmittag ist die Frist für die Einreichung von Bundesratskandidaturen abgelaufen. Am 25. November will die Fraktion ihr Ticket für die Bundesratswahl bestimmen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Das sind die grössten Arbeitgeber der Zentralschweiz – wer die Belegschaft besonders stark ausgebaut hatViele Unternehmen haben in den vergangenen Monaten Dutzende neue Stellen geschaffen. Eine Analyse der Frauenanteile zeigt, wer die Nase vorn hat.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Gianni und die SuperreichenDie irrsinnigen Geschichten von Gianni Infantino sind um ein Kapitel reicher. Gerade erst hat er seine Fifa-Untertanen verkünden lassen, was für ein grossartiger Präsident er ist. Nun verkündet er auf seinem Instagram-Kanal, dass die WM 2034 in Saudiarabien stattfinden wird.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Gianni Infantino und die Superreichen: Fifa-Präsident in Saudi-ArabienGianni Infantino, der Präsident der Fifa, wurde während eines Anlasses in Riad an der Seite von Kronprinz Mohammed bin Salman gesichtet. Die irrsinnigen Geschichten von Infantino werden um ein Kapitel reicher.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Wo die Zentralschweizer Superreichen leben – und was sie uns bringenIn der Zentralschweiz gilt als Hotspot der Superreichen. Sie bewohnen Villen mit den Namen «Butterfly» oder «Rose» – und sorgen für gefüllte Staatskassen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »