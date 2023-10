Die Stilldemenz gibt es tatsächlich: Doch bereits während der Schwangerschaft verkabelt sich das Hirn neu und schrumpft

Was wollte ich aus dem Kühlschrank holen? Wo ist denn jetzt der Schnuller hin? Wie heisst noch mal der Mann meiner Nachbarin? Viele werdende Mütter berichten, dass sie während und nach der Schwangerschaft vergesslich und unkonzentriert sind. Diese sogenannte Schwangerschaftsdemenz – oder auch Baby-Brain oder Stilldemenz genannt – kann sogar wissenschaftlich nachgewiesen werden.

Denn die Region, die in unserem Gehirn für das Gedächtnis zuständig ist, der Hippocampus, wird von einer Schwangerschaft in Mitleidenschaft gezogen. Dadurch werden die Mütter vergesslicher. Aber keine Sorge: Der Hippocampus erholt sich bereits nach wenigen Monaten, spätestens nach zwei Jahren.

Nun deutet eine neue Studie des Londoner Francis Crick Institute darauf hin, dass dieses Baby-Brain bereits früher einsetzt als bisher angenommen. Bisher ging man davon aus, dass jene Hormone, die während einer Geburt ausgestossen werden, die Veränderung im Gehirn und die Entwicklung von elterlichem Verhalten auslösen. Auslöser für diese Neuverkabelung, wie die Forscherinnen und Forscher schreiben, sind aber Schwangerschaftshormone. headtopics.com

In der aktuellen Studie haben die Forscherinnen und Forscher herausgefunden, dass die Mäuse ein elterliches Verhalten bereits während der späten Schwangerschaft zeigten und dass dazu kein Kontakt zu Jungtieren nötig war. Die Schwangerschaftshormone Östrogen und Progesteron beeinflussen ein Netzwerk von Neuronen im Hypothalamus.

Werden aber die Neuronen während der Schwangerschaft gegenüber den Hormonen unempfindlich gemacht, fehlt das elterliche Verhalten bei den Tieren. Die Mäuse interagierten nicht mit den Jungtieren, auch nach einer Geburt. Dies suggeriert, dass es eine kritische Phase während der Schwangerschaft gibt, in der die Hormone das Verhalten auslösen. headtopics.com

