Die Six Swiss Exchange setzt mit der Publikumsöffnung von Galderma eine ungewöhnliche Jahresweltbestmarke

Die Six Swiss Exchange setzte mit der Publikumsöffnung von Galderma eine ungewöhnliche Jahresweltbestmarke. Aber IPO bergen besondere Risiken für Anleger.Es kommt höchst selten vor, dass die Schweiz Rekorde setzt, an die selbst die ungleich grösseren Aktienmärkte in den USA nicht herankommen. Die Publikumsöffnung von Galderma , im Jargon « Initial Public Offering » oder kurz IPO genannt, ist ein solcher Fall. Am 22.

Die Glas- und Metallbaufirma Delfosse AG baut derzeit ihren neuen Firmensitz im Industriegebiet Hard in Siggenthal Station für ihre 44 Mitarbeitenden. Während der zweijährigen Bauzeit mussten die Brüder Cyrill und Pascal Delfosse einige Herausforderungen meistern.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

Schweiz Rekorde Aktienmarkt Galderma Initial Public Offering IPO Six Swiss Exchange Handel Investoren

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



CH_Wochenende / 🏆 44. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rekord bei der Publikumsöffnung von Galderma an der Six Swiss ExchangeDie Six Swiss Exchange setzte mit der Publikumsöffnung von Galderma eine ungewöhnliche Jahresweltbestmarke. Aber IPO bergen besondere Risiken für Anleger.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Milliardenschwere Firma wagt den Schritt an die Börse: Galderma gelingt ein Start nach MassDer Schweizer Hautpflegespezialist erhält an der Six Swiss Exchange eine Marktbewertung von über 14 Milliarden Franken.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Die Siegerinnen und Sieger, die Abgewählten, die Analyse: Die wichtigsten Erkenntnisse zum Thurgauer WahlsonntagWer hat am Thurgauer Wahlsonntag triumphiert? Wer musste Federn lassen? Unsere grosse Übersicht zu allen Entscheidungen, die wichtigsten Grafiken, Impressionen und eine Randbeobachtung.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Die Nominierten für die Swiss Music Awards 2024 stehen festAm 8. Mai 2024 werden im Zürcher Hallenstadion die begehrtesten Trophäen der Schweizer Musikszene verliehen: die Swiss Music Awards. In der Kategorie 'Best Female Act' dürfen Beatrice Egli, Joya Marleen und Seraina Telli auf eine Auszeichnung hoffen. In der Kategorie 'Best Male Act' kämpfen drei Musiker um die Krone.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Generaldirektor: Die beiden Favoritinnen erfüllen die Kriterien nicht – welches Spiel treibt die SRG?Die beiden aussichtsreichsten Anwärterinnen auf die Position als Generaldirektorin der SRG heissen Susanne Wille und Nathalie Wappler. Nun wird bekannt: Beide erfüllen die Vorgaben des Verwaltungsrates nicht. Das sorgt für Verwunderung – und Unmut.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

«Die ÖV-Drehscheibe Bremgarten steigert die Attraktivität»: So sieht Regierungsrat Attigers Sicht auf die Region ausRegierungsrat Stephan Attiger war beim Regionalplanungsverband Mutschellen-Reusstal-Kelleramt zu Gast. Der Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt erklärte dabei seine Sicht auf die Region.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »