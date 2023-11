Die sieben Kultur-Tipps der Woche: «Brutkasten» Musikhochschule, Schauspielklassiker über mentale Gesundheit und Stars in der Schüür

An einem anderen Punkt steht das junge Eleas Quartet. Die vier Frauen trafen sich während ihres Musikstudiums an der Hochschule Luzern. International waren sie dabei von Anfang an: Mit der Schweiz, Deutschland, Portugal und Südafrika sind gleich vier verschiedene Nationalitäten vertreten. Auch das Eleas Quartet schaut nebst dem klassischen Repertoire über den Tellerrand.

Am 27. Oktober fand in St. Gallen eine Vorpremiere statt, die Premiere nun haben die beiden am Samstag im Kleintheater in Luzern angesetzt. Vera Kappeler unterrichtete Klavier u. a. an der Jazzabteilung der Musikhochschule Luzern; Isa Wiss studierte Gesang am Institut Jazz der Hochschule Luzern – Musik und arbeitet heute als freischaffende Sängerin. Sie lebt in Luzern und wurde zuletzt 2019 mit dem Anerkennungspreis der Stadt Luzern ausgezeichnet.

Exklusives Tryout – Jürg Halter ist mit seinem neuen Programm in Ebikon zu Gast: «Ich erzähle deine Geschichte»Fünf Jahre «Kultursonne» sollen gefeiert werden: Und Jürg Halter «erzählt deine Geschichte». Der Berner Poet, Schriftsteller und frühere MC («Kutti») ist in der Kultursonne Ebikon zu Gast. Dass er ein begnadeter Improvisator ist, bewies Halter schon, als er als Rapper für Live-Spektakel sorgte.

Schüelis «Erd und Abgrund» lehnt sich zwar textlich an Bachs «Jesu, meine Freude» an, doch verarbeitet er den gleichen Stoff in zeitgenössischer Klangsprache «Düstere Clusterklänge, rhythmische Geräusche und urschreiartige Glissandi», all das erwarte das Publikum auf dem langen Weg zur Erlösung.Am Samstag ist das Theater Uri ganz in Frauenhänden.

