Die Seele von Piaget: Ein kleines Dorf im Neuenburger Jura

Die Seele des Unternehmens liegt auf 1041 Metern Höhe – im kleinen Dörfchen La Côte-aux-Fées im Neuenburger Jura. Hier wurde die Marke Piaget 1874 geboren, und hier baut sie nach wie vor ihre Uhrwerke. Nichts hat Piaget so stark geprägt wie dieser kleine Flecken mit seinen langen Wintern. 481 Menschen leben im Dorf und es gibt drei verschiedene protestantische Kirchen. Das prägt.

«Understatement, Bescheidenheit und Sparsamkeit», sagt der ehemalige Patron Yves Piaget gerne, seien die Tugenden, die ihm in diesem tief protestantischen Milieu eingeimpft wurden. Doch Yves Piaget bewegte sich agil und munter auch im glamourösen Kontrastprogramm – in Gstaad, St. Moritz, Palm Springs und an der Côte d’Azur zum Beispiel. Hier verkaufte er seine Uhren den Schönen und Reichen, belieferte Wirtschaftskapitäne, Schauspielerinnen und Musiker. Bilder zeigen Yves Piaget zum Beispiel mit den Schauspielerinnen Ludmilla Tchérina, Gina Lollobrigida sowie Komiker Sammy Davis Jr. an einer Soirée im «Maxim’s» in Pari

