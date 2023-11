Die Schweizerische Nationalbank senkt den Faktor für die Limite der Sichtguthaben

Die Berechnungsgrundlage der Limiten bleibt laut SNB unverändert. Ausserdem werden Sichtguthaben, die zur Erfüllung der Mindestreserven gehalten werden, nicht mehr verzinst, so das Communiqué weiter. Das Total der Sichtguthaben bei der Nationalbank umfasst als grössten Posten die Girokonten inländischer Banken.

Zentralbanken in Europa haben sich in jüngster Vergangenheit Gedanken gemacht, wie sie nach dem Ende der tiefen und teils negativen Zinsen nun Verluste bei Bankeinlagen vermeiden können. Karsten Junius, Chefökonoim der Bank J Safra Sarasin, verweist darauf, dass die Europäische Zentralbank Anfang des Jahres einen ähnlichen Schritt wie die SNB unternommen hat.

Die Ökonomen des SNB-Observatory sehen hinter den SNB-Zinseinsparungen auch die politische Komponente, wie sie an einem Call mit Journalisten am Montag sagten. Wegen eines erneuten SNB-Quartalsverlustes für die Monate zwischen Juli und September dürfte 2024 die Ausschüttung an Bund und Kantone ausfallen, schätzen Ökonomen der UBS. Die SNB wird das Drittquartalsergebis am morgigen Dienstag bekanntgeben.

Offensichtlicher tritt die politische Komponente in diesem Kontext in Italien zutage. Dort hat die Regierung eine Steuer auf die"milliardenschweren Übergewinne" der Banken gebilligt. Mit dieser neu eingeführten 40-prozentigen Steuer, die vorerst für 2023 gilt, hofft die Regierung auf Milliarden-Einnahmen.

