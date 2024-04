Die Schweiz und ihr Goldgeschäft

Die Schweiz ist eine Macht im globalen Goldgeschäft : Das steckt hinter dem helvetischen « El Dorado »Die Schweiz , ein « El Dorado », ein sagenhaftes Goldland? Auf den ersten Blick scheint dies eine abwegige Annahme, insbesondere hinsichtlich der hiesigen Bodenschätze . Zwar führen Flüsse wie die Emme oder die Reuss durchaus Gold. Hobbyschürfer stehen heute noch knietief im Wasser, um einige Plättchen davon auszuwaschen. Und im Alpenraum beuteten Mineure seit dem 15.

Jahrhundert verschiedene Goldadern aus. Die hiesigen Vorkommen blieben aber insgesamt unbedeutend. Die letzte Goldmine im Tessiner Dörfchen Sessa machte mangels Ertrag im Jahr 1961 dicht. «Sterben ist gesund»: Theologe kassiert wegen Vortrag im Aargau drastische Vorwürfe – Kritiker erinnert Slogan an «Arbeit macht frei» Pro Senectute Aargau lässt einen renommierten Ethiker und Theologen einen Vortrag «zum lebensfreundlichen Umgang mit der eigenen Endlichkeit» halten. Nun formiert sich Widerstan

Die Schweiz ist eine Macht im globalen Goldgeschäft: Das steckt hinter dem helvetischen «El Dorado»Die Schweiz ist im letzten Jahrhundert zu einem Goldland geworden. Und das ganz ohne eigene Bodenschätze.

