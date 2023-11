Die schönsten Rinder der Schweiz gekürt

In der Vianco Arena in Brunegg wurden anlässlich der Aargauer Junior Expo die schönsten Rinder der Rassen Holstein, Red Holstein und Brown Swiss gekürt. Champion Red Holstein wurde AvalancheMill Spirit Devine aus dem Stall von Roman Felder (LU). Sie konnte zudem den Wettbewerb zur Suprême Champion für sich entscheiden. Jürg Richner erkor das kapitale Rind Grand-Bois Army Freshy von Robin Kolly (FR) zur Champion über die Rasse Holstein.

Bei der Rasse Brown Swiss entschied Schmibach's Holdrio Helin von Wisi Steiner (SZ) den Sieg für sich, eine Woche nachdem sie bereits am GP von Sargans triumphiert hatte. An der 31. Junior Expo Aargau zeigten sich in der Vianco Arena in Brunegg 198 Rinder aus der ganzen Schweiz von ihrer schönsten Seite. Bei den Holsteintieren, wo Jürg Richner aus Unterkulm AG richtete, dominierten die Westschweizer Jungzüchter mit ihren Tieren, welche gleich das ganze Podest besetzten





