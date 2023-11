Die schönsten Leserbilder des Monats November

Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: Die Highlights des Monats - Ein Oktober voller Krankenkassen-GeschichtenIn diesem Monat schaute und klopfte «Espresso» häufig Krankenkassen auf die Finger. Es ging dabei um Krankenkassenvermittler, welche Sturm läuten. Woher haben die unsere Nummern? Oder um angeblich neutrale Prämienvergleichsportale, hinter welchen Krankenkassen stecken, die Kunden fischen wollen.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: FCB: «Kein Tor des Monats»-Post sorgt weltweit für SchlagzeilenDer FCB sorgt für weltweite Schlagzeilen: Weil die Bebbi kein Tor schossen, entfällt die Abstimmung zum «Tor des Monats». Der Post landet sogar in Asien-Medien.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Rolling Stones überragend: «Hackney Diamond» ist das beste Album des Monats OktoberRolling Stones überragend - «Hackney Diamond» ist das beste Album des Monats Oktober

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Stadtrats-Ersatzwahl in Brugg nach den NationalratswahlenNach den Nationalratswahlen ist in Brugg vor der Stadtrats-Ersatzwahl. Der erste Wahlgang für die Nachfolge von Finanz- und Kulturminister Leo Geissmann (Mitte) findet am 19. November statt. Zwei Frauen und ein Mann wurden von drei Parteien ins Rennen um den freien Sitz geschickt:Nach der Wahl ist vor der Wahl: Was die Resultate vom 22. Oktober für die Grossratswahlen bedeuten – und welche Ziele die Parteien haben Die SVP ist die Siegerin der Nationalratswahlen – sie will den Schwung für die Grossratswahlen in einem Jahr mitnehmen. Die SP, die 2020 im Kantonsparlament vier Mandate verlor, will diese zurückholen. Die Mitte schielt auf drei zusätzliche Sitze, FDP und GLP wollen zulegen, Grüne, EVP und EDU geben sich eher defensiv.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Wählen Sie jetzt das schönste Wetterfoto des Oktobers 2023Welches Foto wird Bild des Monats Oktober?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Wenn die Toten nicht verwesen: Die Wachsleichen des GlarnerlandsIst der Boden zu feucht, kommt es vor, dass die Toten nicht verwesen und zu Wachsleichen werden. In Oberurnen war das vor 40 Jahren ein Problem, in Ennenda verwesen die Leichen noch immer nicht ganz.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕