Die Schattenseite der Schweizer Industrialisierung: Wie Arsen die Landschaft und Menschen vergiftete

Vergiftete Kinder und tote Fische: Ein neues Buch beleuchtet die dunkle Seite der Schweiz er Industrialisierung \Der Preis für den wirtschaftlichen Aufschwung in der Schweiz war gross, ist aber kaum bekannt. Eine Historikerin zeigt nun diese Schattenseite auf. Tote Fische im Rhein: Das kam nicht nur im 19. Jahrhundert vor. Das Bild zeigt die Folgen der Katastrophe in Schweiz erhalle.Zuerst verdächtigte der Arzt eine Rauchwurst, als er eine Basler Familie und deren Angestellten untersuchte.

Alle übergaben sich heftig, fieberten, konnten nicht mehr schlafen und waren sehr durstig. Doch von der Rauchwurst hatten nicht alle gegessen. Woher rührte also das seltsame Leiden? Der Arzt verdächtigte das Trinkwasser und rief den Kantonschemiker. Das war im Jahr 1864. Die Familie lebte in einem Anwesen neben einer Basler Farbstofffabrik. Das Wasser bezog sie aus ihrem Brunnen im Garten. Schon länger wies es einen «widerlichen Geschmack» auf. Es war derselbe, der oft auch in der Luft hing. Die Familie schrieb ihn der Fabrik zu. Dass dieser giftig sein könnte, daran dachten sie nicht. Wie auch? Die Familie lebte in jener Zeit, in der die Chemie überhaupt erst ihren Aufschwung erlebte, neue Wirtschaftszweige begründete und dafür gefeiert wurde. Chemiker tüftelten in Fabriklabors und brachten neue synthetische Stoffe hervor. Stoffe, welche das Hanf- oder Flachsgarn, Wolle, Seide oder Baumwolle indigoblau, violett oder fuchsrot leuchten liess. Doch diese Farben hatten auch eine dunkle Seite - sie enthielten Arsen. «Die Herstellung von Farbstoffen erfolgte anfangs rein empirisch; theoretische Grundlagen zum Verständnis der chemischen Eigenschaften der Stoffe fehlten», schreibt die Historikerin Claudia Aufdermauer im soeben erschienenen Buch «Vergiftete Schweiz». Darin beleuchtet sie die Kehrseite der Industrialisierung der Schweiz. Das 19. Jahrhundert war geprägt von einem unerschütterlichen Fortschrittsglauben. Die Schattenseite der industriellen Revolution passte da nicht hinei

