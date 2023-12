Die Rolle der IT-Führungskräfte in der Digitalen Transformation

Seit Jahren ist die künftige Rolle der IT-Führungskräfte sowie ihrer Abteilungen ein Diskussionsthema. Vor allem technologische Trends und die Digitalisierung der Wirtschaft bringen neue Aufgaben und Verantwortungsbereiche mit sich. Doch die Transformationspraxis gestaltet sich komplex.

IT-Abteilungen dürften hinsichtlich dieser Zahlen erfreut aufhorchen: 67 Prozent der 3300 befragten Führungskräfte aus mittleren und grossen Unternehmen rund um den Globus gaben in einer Citrix-Untersuchung Ende 2022 an, dass der CIO mittlerweile direkt nach dem CEO die zweitwichtigste Person in der Organisation sei, wenn es um die Ausgestaltung der Business-Strategie geht. Und das längst nicht nur mit Blick auf technologische Anforderungen. CIOs wirken heutzutage an einem breiten Themenspektrum mit, von Compliance bis hin zur Einhaltung von ESG-Verordnungen. Mit anderen Worten: Im Zuge der Digitalen Transformation sind die IT und ihre Bannerträger in das Zentrum der strategischen Entscheidungsfindung gerückt. Sie unterstützen das Business nicht mehr nur, sondern gestalten aktiv mi





SwissITMagazine » / 🏆 15. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Bewässerung gewinnt an Bedeutung - Herausforderungen für die LandwirtschaftTrockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedroht. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie Herausforderungen bei der Viehhaltung und die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel spüren die Herausforderungen und suchen Lösungen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Die Kehrseite des starken FrankenDie Kehrseite des anhaltend starken Franken ist die ständige Belastung speziell für die exportorientierten Unternehmen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Schweiz auf dem fünften Rang der digitalen WettbewerbsfähigkeitDas Institute for Management Development (IMD) in Lausanne hat seine diesjährige Weltrangliste zur digitalen Wettbewerbsfähigkeit publiziert. Die Schweiz belegt den fünften Platz und zeigt Stärken im Bereich Wissen, aber Schwächen in puncto Cybersicherheit und Einstellung zur Technologie.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Wie die Schweiz die Rechtsmedizin in Afrika unterstütztRechtsmedizin ist für den Kampf gegen Straflosigkeit von entscheidender Bedeutung.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Leichtathletin Caster Semenya und die Medikamente: «Es war die Hölle»Ihr Kampf ums Frausein hat die Doppel-Olympiasiegerin zermürbt, jetzt verkündet sie ihren Rücktritt vom Spitzensport. Trotzdem kämpft sie weiter für Frauenrechte.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »