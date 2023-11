Die reichsten Menschen der Schweiz: Chanel-Erbe an der Spitze

Die meisten der Superreichen würde kaum jemand auf der Straße erkennen. Fotos von ihnen gibt es höchst selten, den Glamour auf roten Teppichen meiden sie. Das Magazin «Bilanz» liefert jedoch jedes Jahr ihre Rangliste und Gesichter. Nach 21 Jahren mit der Ikea-Familie auf Platz eins hat es 2023 jemand anderes an die Spitze der «300 Reichsten der Schweiz» geschafft. Hier folgen die Top Ten – die meisten von ihnen sind Erben – und einige bemerkenswerte Fälle.

Er ist einer der beiden Erben des Modehauses Chanel und der 71-Jährige wohnt im Kanton Genf. Mit von der «Bilanz» geschätzten 41 bis 42 Milliarden Franken ist Gérard Wertheimer dieses Jahr von Platz zwei auf Platz eins aufgestiegen. Sein Vermögen nahm in Jahresfrist um 3 Milliarden zu, denn die Luxusgüterbranche boomt. Die Roche-Erben sind zusammen 26 bis 27 Milliarden Franken reich





