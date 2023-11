Die Pixel Watch 2 von Google ist eine Smartwatch, die äusserlich zu gefallen weiss: Das Display geht in einem eleganten Schwung scheinbar nahtlos ins Gehäuse über, was der Uhr eine monolithische Erscheinung gibt. Mit der runden Form hebt sie sich deutlich von der Apple Watch ab, wobei die eckige Form bei der Informationsvermittlung klare Vorteile hat: Es finden mehr Informationen auf dem Display Platz, und bei vertikalen Menüs ist nicht bloss der mittlere Eintrag ganz zu erkennen.

Die Google-Uhr läuft mit WearOS 4, das alle grundlegenden Funktionen aufweist und einfach zu bedienen ist: Mit horizontalem Wischen werden die diversen Funktionen durchgeblättert, mit vertikalem Wischen erscheinen die Benachrichtigungen beziehungsweise das Kontrollzentrum. Durch Drücken der Krone erscheinen die Apps, und es gibt auch einen Knopf für die zuletzt verwendeten Funktione

:

