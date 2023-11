Die Partnerschaft von TCL mit führenden europäischen Sport-Teams bekräftigt das Versprechen,...

TCL Electronics (1070.HK), eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und eine der beiden größten TV-Marken der Welt, hat dafür gesorgt, dass Haushalte in ganz Europa im Oktober Zugang zu qualitativ erstklassigen TV-Übertragungen haben, wobei dies ein besonders ereignisreicher Monat für den europäischen Sport war.

Die fortlaufende Partnerschaft von TCL mit einigen der weltweit führenden Sport-Teams und Spielern zeigt das fortwährende Engagement für eine Freizeitbeschäftigung, die Menschen auf der ganzen Welt mit Leidenschaft betreiben.

Neben größeren Bildschirmen hat TCL in seinem neuesten QD-Mini-LED-Sortiment eine Reihe von fortschrittlichen Technologien entwickelt, die darauf abzielen, klarere, flüssigere und detailliertere Bilder für Live-Action und High-Motion-Inhalte zu erzeugen. Der AiPQ-Prozessor 3.

Die Aktivierung vom „Sportmodus", der Bildinhalte auf der Grundlage einer KI-Wahrnehmung klassifiziert und die relevanten Qualitätsparameter in Bezug auf Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe entsprechend anpasst, bringt das lebendige Stadionerlebnis durch die Darstellung von Milliarden von Farben noch lebendiger ins Haus.

Mit den QD-Mini LED-TVs von TCL, die ab sofort in ausgewählten Märkten in ganz Europa erhältlich sind, können Sie die ganze Action miterleben.

