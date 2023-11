Die neuen iPhone-15-Modelle: Eine Kaufempfehlung wert?

Die iPhone-15-Modelle sind gewiss der Kaufempfehlung wert, zweifellos zwei sehr gute Smartphones, von denen das größere eine hervorragende Akkulaufzeit bietet. Beide sind auch verdammt schnell, und wenn Sie gerne Handyspiele spielen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eines gibt, das nicht gut darauf läuft. Alle anderen Aufgaben, die Sie vielleicht erledigen möchten, sind damit ebenso leicht erledigt. Aber es gibt eine Sache, die stört.

Was den Bildschirm und das Aussehen betrifft, hat sich im Grunde genommen zum Vorjahr nichts geändert, außer bei den Farben. Die neuen Töne in Blau, Rosa, Gelb, Grün und Schwarz sind viel blasser als bei den letztjährigen Modellen. Aber sie sehen gut aus! Apple hat jetzt auch die Farbe mit dem Glas verschmolzen, was eine schöne matte Oberfläche ergibt.Apple nennt das Bildschirmglas „Ceramic Shield“, was besondere Haltbarkeit verspricht. Das behaupten eigentlich alle Hersteller für ihre Gläser und ich werde die Haltbarkeit des Glases nicht mit einem Hammer teste

:

LUZERNERZEİTUNG: Starhistoriker legt eine monumentale Studie über Revolutionen vor – darin spielt die Schweiz eine zentrale RolleTrump, QAnon oder Querdenker: Starhistoriker zeigt, wie Aufruhr entsteht

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Die Woche im Emmental: Ein Reichsbürger in Burgdorf, eine verkaufte Alp und eine KampfwahlDiese Themen gaben und geben in dieser Woche im Emmental zu reden.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Eine Million hier, eine Million dort: Wie transparent sind die Wahlen 2023?Eidgenössische Wahlen 2023: Die neue Transparenzvorschrift verlangt eine Offenlegung der Budgets. Aber wie transparent ist sie wirklich?

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: Eine neue Doppelfolge 'Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie': Geburtstagsplanung und KinderfreudenMünchen (ots) - - Silvias 58. Geburtstag steht vor der Tür - Bei den Wollny-Töchtern hängt der Haussegen schief - Ausstrahlung der Doppelfolge am Mittwoch, den 20. September...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

SRF 3: - Die Schweizer Armee der Zukunft – Cyberkrieg, Luftabwehr und BodentruppenArmeechef Thomas Süssli will seine Truppe neu ausrichten. Die Verteidigung soll wieder im Zentrum stehen. Damit das Militär die Schweiz künftig schützen kann, braucht es laut Süssli eine massive Erhöhung des Budgets – und wieder mehr junge Menschen, die für ihr Land kämpfen würden. «Die Durchhaltefähigkeit der Armee ist heute stark eingeschränkt», so lautet der Befund des Schweizer Armeechefs. Konkret heisst das: Das Militär könnte im Falle eines Krieges nur wenige Tage lang Gegenwehr leisten. Ein unhaltbarer Zustand, findet Thomas Süssli, denn die Lage habe sich stark verschlechtert. Mitte August 2023 hat er ein 60 Seiten starkes Papier mit dem Titel «Die Verteidigungsfähigkeit stärken» vorgestellt. «Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bedeutet für Europa eine sicherheitspolitische Zäsur», heisst es darin. Und weiter: «Interessenkonflikte werden wieder vermehrt unter Anwendung militärischer Gewalt ausgetragen.» Armeechef Süssli will seine Truppe in den kommenden Jahren fit machen für die Herausforderungen der Zukunft: in der Luft, am Boden und im Cyberraum. Dafür braucht er viel Geld: Für die «Minimal-Variante» 13 Milliarden Franken, lieber wären ihm 40 Milliarden Franken. Damit wären allerdings nur die Kosten für Neubeschaffungen gedeckt, die laufenden Kosten nicht. Rechnet man alles zusammen, so kommt man auf einen Finanzbedarf von bis zu 100 Milliarden Franken. Die andere grosse Baustelle ist die sogenannte Alimentierung: Jedes Jahr verlassen im Durchschnitt etwa 11'000 Militärdienstpflichtige die Armee vorzeitig. Rund 60 Prozent wechseln in den Zivildienst und rund 30 Prozent werden aus medizinischen Gründen entlassen. Die Schweiz ist ein neutrales Land. Über 90 Prozent wollen laut einer aktuellen Studie der ETH Zürich, dass das so bleibt. Gleichzeitig unterstützt eine knappe Mehrheit von 55 Prozent eine Annäherung an die Nato. Armeechef Süssli will beidem gerecht werden: Die Neutralität bewahren und die internationale Kooperation verstärken. Letztere

Herkunft: SRF 3 | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: Deborah Stoffel: Eine inspirierende Frau, die die Welt verändertDeborah Stoffel ist eine bemerkenswerte Frau, die mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft die Welt verändert. Erfahren Sie mehr über ihr inspirierendes Leben und ihre beeindruckenden Leistungen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »