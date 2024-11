Die Magie der Komposita: Warum das Deutsche so anschauliche Wörter hat

«Brätschgagudumm»: Wieso es im Deutschen so wunderbar anschauliche Worte gibt Komposita sind zusammengesetzte Wörter. Solche Wörter gibt es in vielen Sprache n, aber nicht in allen Sprache n lassen sie sich so leicht zusammenfügen wie im Deutschen. Ein deutsches Kompositum ist eine Wortzusammensetzung, bei der zwei oder mehr Wörter nach bestimmten Regeln zu einem einzigen Wort zusammenschmelzen.

Dies alles will mir einfallen, weil ich neulich mithörte, wie eine Frau ihrer Gesprächspartnerin über eine nicht anwesende Drittperson sagte: «Die isch jitz würklech brätschgagudumm!» Dieses Adjektiv hatte ich so noch nicht gehört. Ich war beeindruckt von der Vehemenz der Aussage. «Brätschgagudumm» ist ein dreiteiliges Kompositum, bei dem das Grundwort «dumm», wie es die Sprachregel besagt, ganz hinten zu stehen kommt.

Was ein «Sauhund» oder ein «Dreckshund» ist, glaubten wir noch zu wissen. In der Mundart spricht man oft und gern von einem «Lumpehung». Aber beim «Zwätschgehung» handelt es sich eindeutig um eine Neuschöpfung. Der Wortteil Zwetschge kann auf die Frucht oder auf den gleichnamigen Schnaps bezogen werden. Gleichzeitig bezeichnet «Zwätschge» in manchen Mundarten auch eine unausstehliche Frau.

Komposita Zusammengesetzte Wörter Deutsche Sprache Wortbildung Bedeutungspräzisierung

