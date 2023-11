Die letzte Folge von 'Wetten dass..?' findet in Stans statt

Am Samstag findet die allerletzte Folge «Wetten dass..?» mit Moderator Thomas Gottschalk statt. Zum krönenden Abschluss findet die Aussenwette in Stans NW statt. 20 Minuten ist vor Ort und berichtet live.In Stans machen sich die Seilzieh-Jungs langsam parat – die Anspannung ist spürbar.Diese Athleten vom Seilziehclub Waldkirch sind extra aus der Ostschweiz angereist. «Die Stimmung hier ist super, wir sind alle mega gespannt», sagt Simon (ganz rechts).

20minNach Matthias Schweighöfer, den Gottschalk zuvor fälschlicherweise Schweinsteiger nannte, ist jetzt auch der Fussballer Gast in der Sendung – und wird vom Moderator prompt fast falsch genannt.«Stein… Schweinsteiger», fängt sich Gottschalk gerade noch, Bastian Schweinsteiger nimmt es mit Humor. Auch im Anschluss hapert es mit dem Namen des Fussballer – «das ist halt auch ein echter Zungenbrecher», meint Gottschalk.«Hazel, bist du da»: Gottschalk schaltet zum ersten Mal nach Stans Thomas Gottschalk schaltet nach Stans, wo Comedienne Hazel Brugger bereit steh





20min » / 🏆 50. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stans: Letzte Folge «Wetten dass..?» kommt in die Schweiz«Wetten dass..?» geht zu Ende. Für die allerletzte Folge gibt es eine Aussenwette in der Schweiz.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Restaurant Allmendhuisli in Stans NW: Gutbürgerliche Küche in traumhafter LageRatex AG: Ihr erfahrener Spezialist für Schädlingsbekämpfung

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Stans NW: Verkehrsdienst soll sich positiv auf Fahrplanstabilität auswirkenDas Verkehrsaufkommen auf gewissen Strassen in Stans ist vor allem zu Stosszeiten hoch – mit negativen Folgen für den öffentlichen Verkehr.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

«Wetten, dass..?» in Stans - «Wir müssen einfach schneller sein als sie damals»Der Wett-Versuch von 1993

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Stanser Seilzieh-Weltmeister in letzter «Wetten dass...?»-SendungDie Fernsehsendung «Wetten dass...?» kommt in die Schweiz - zumindest mit der Aussenwette. In der…

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Stanser Seilzieh-Weltmeister in letzter «Wetten dass...?»-SendungDie Fernsehsendung «Wetten dass...?» kommt in die Schweiz. Die letzte Aussenwette der Gottschalk-Sendung am 25. November findet in Stans NW statt.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »