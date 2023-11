Die Lage im Kosovo: Dialog trotz angespannter Situation

Die Lage im Kosovo ist heute so angespannt wie lange nicht mehr. Die Friedensforscherin Dana Landau glaubt in dieser Situation weiterhin an Dialog. Doch auch die Vermittlerin in diesem Dialog, die Europäische Union, müsse ihre Versprechen einhalten.Es ist ein seltsamer Zeitpunkt, sich mit Versöhnung zwischen Serbien und Kosovo auseinanderzusetzen. Nach dem 24. September 2023 – an dem Tag sind im Norden von Kosovo 30 maskierte und bewaffnete Männer in den Ort Banjska eingedrungen.

Mit Lastwagen blockierten sie die Zugangsbrücke des Klosterdorfs. Die kosovarische Polizei konnte das stoppen, aber im Schusswechsel sind ein kosovarischer Polizist und drei serbische Angreifer ums Leben gekommen. Die Attacke stürzte Kosovo in eine schwere Krise. Die Furcht vor einem neuen Krieg griff um sich. Die Angreifer sind professionell ausgerüstet und wohl Teil einer paramilitärischen Gruppe gewese





