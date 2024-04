Die Kreuzegg Classic endet nicht mehr auf der Kreuzegg: Was das für den Traditionslauf bedeutet Seit bald 50 Jahren findet die Kreuzegg Classic im Toggenburg statt. Nun wird der Zieleinlauf aber nicht mehr auf der Kreuzegg liegen, sondern einige Kilometer unterhalb. Dazu kam es wegen Uneinigkeiten zwischen dem OK und dem Chrüzegg-Wirt.Bald ist es wieder so weit. Läuferinnen und Läufer, Bikerinnen und Biker sowie Walkerinnen und Walker treffen am 18. Mai wieder in Bütschwil aufeinander.

Der Grund dazu ist der traditionelle Kreuzegg Classic Berg-Halbmarathon. Die Strecke geht von Bütschwil durch Dietfurt, vorbei an Lichtensteig und Wattwil über den Älplispitz bis zum Ziel auf dem Älpli.«Sperrungen von Gästesektoren sind ein Unsicherheitsfaktor»: FCL und Fanarbeit kritisieren Kaskadenmodell – St.Galler Polizei sieht Herausforderungen Am Ostermontag sollte beim Spiel zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern der Gästesektor leer bleibe

