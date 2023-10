Die Kantonspolizei Zürich beteiligt sich an spektakulärem Ausnahmetransport

Die Kantonspolizei Zürich war am spektakulären Ausnahmetransport vom Zugersee zum Walensee mitbeteiligt.

MS Schwyz Ausnahmetransport führte auch über den Hirzelpass (Video)Aktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Pro-Palästina-Demo in Zürich: Die bewilligte Kundgebung ist gestartetFür die Demo versammeln sich auf dem Helvetiaplatz mehrere hundert Menschen. Dass sie amtlich bewilligt wurde, sorgte im Vorfeld bei jüdischen Organisationen für Kritik. Weiterlesen ⮕

Kantonspolizei Bern: Präventionskampagne zum Tag des EinbruchschutzesAm kommenden Montag findet der diesjährige Nationale Tag des Einbruchschutzes statt. Weiterlesen ⮕

«Der Mut ist da, die Ansätze stimmen»Die Nationaltrainerin resümiert die knappe Niederlage gegen Schweden und blickt auf die Herausforderung Spanien voraus. Weiterlesen ⮕

Die «Adler»-Sanierung hat sie obdachlos gemacht: Jetzt machen die Stadttauben dafür anderswo ÄrgerMensch und Taube – eine mitunter spannungsvolle Beziehung. In Laufenburg hatten die Vögel lange Zeit unter anderem im Dachstock der «Adler»-Liegenschaft ihr Domizil. Dort sind jetzt Wohnungen für Menschen drin. Die Folge: Die Tiere suchen sich Alternativen, was wiederum für Beschwerden sorgt. Weiterlesen ⮕

Bittere Niederlage für Langnau: 0,2 Sekunden vor Schluss gehen die SCL Tigers auf die BretterMit einem Sieg hätten die Emmentaler in der Tabelle zu Ambri aufschliessen können. Doch sie scheitern, weil den Tessinern beim 2:1 nach Verlängerung eine irre Wende gelingt. Weiterlesen ⮕