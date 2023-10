Bei dem Mann stellte die Kantonspolizei Deliktsgut im Wert von rund hundert Franken.Am Montag, kurz vor Mitternacht, meldete ein aufmerksamer Bürger der Kantonspolizei Nidwalden, wonach er im Wohnquartier Zielmatte in Stansstad NW eine männliche Person festgestellt habe, die sich verdächtig verhalte.

Aufgrund dieser Meldung begaben sich Einsatzkräfte der Kantonspolizei Nidwalden nach Stansstad NW. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte eine dem Signalement entsprechende Person angehalten und kontrolliert werden.Am Dienstagmorgen meldete sich dann die geschädigte Person, welcher das Deliktsgut zugeordnet werden konnte.

Keine Gegenstände, von aussen einsehbar, im Fahrzeug liegenzulassen; Das Fahrzeug auch zuhause abzuschliessen und manuell zu überprüfen, ob es abgeschlossen ist; Darauf zu achten, dass auch Fenster, Schiebedächer etc. geschlossen sind; Fahrzeuge, wenn möglich in abschliessbaren Garagenboxen oder Parkhäuser mit Videoüberwachung abzustellen. headtopics.com

Weiterlesen:

nau_live »

Verdächtige Person in Stansstad festgenommenEin aufmerksamer Bürger meldete der Kantonspolizei Nidwalden eine verdächtige Person im Wohnquartier Zielmatte in Stansstad NW. Die Polizei konnte die Person festnehmen und stellte mutmaßliches Deliktsgut sicher. Der 24-jährige Tunesier wurde vorläufig festgenommen. Die Kantonspolizei Nidwalden rät dazu, keine Wertsachen im Fahrzeug zu lassen und das Fahrzeug abzuschließen. Weiterlesen ⮕

Bruno Zanga verlässt die Kantonspolizei St.GallenBruno Zanga hat als Kommandant der Kantonspolizei St.Gallen nachhaltige Akzente gesetzt und für die Sicherheit der Bevölkerung gesorgt. Die Nachfolge wird voraussichtlich Ende dieses Jahres ausgeschrieben. Weiterlesen ⮕

Die Kantonspolizei Basel-Stadt gewinnt BFU-Sicherheitspreis 2023Die Abteilung Verkehrssicherheit der Kantonspolizei Basel-Stadt hat in diesem Jahr den BFU-Sicherheitspreis für die Digitalisierung verschiedener verkehrssicherheitsrelevanter Daten erhalten. Weiterlesen ⮕

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Kantonspolizei sucht Zeugen zur Klärung des UnfallhergangsDie Kantonspolizei bittet um Hinweise von Zeugen, um den genauen Ablauf des Unfalls zu klären. Weiterlesen ⮕

Zürcher Polizei verhaftet Absender der BombendrohungDie Zürcher Kantonspolizei hat den Absender der Bombendrohung vom Dienstag am Obergericht ermittelt… Weiterlesen ⮕