Die Instapoetin Rupi Kaur ist die meistverkaufte Dichterin aller Zeiten. Ihre Inszenierung von Authentizität überzeugt Hunderttausende, selbst wenn sie antiisraelische Propaganda verbreitet. Mancher Lyriker hat sich schon vorgenommen, sein Publikum auf Instagram zu erweitern. Von Erfolg ist indessen der umgekehrte Weg gekrönt. Zuerst ist eine Millionengefolgschaft aufzubauen, die sich dann auch auf die Bücher stürzt.

So machte es Rupi Kaur, die 31-jährige Kanadierin indischer Abstammung, die 4,5 Millionen Follower hat und als meistverkaufte Dichterin gilt. Wenn sie live auftritt, versprüht sie Glamour und füllt die Säle. Auf Instagram inszeniert sie ihre Texte in illustrierten Kacheln, aus denen Musik dudelt. Die kurzen Gedichte wurden von Kritikern schon als Kalendersprüche und Selbsthilfeparolen beschrieben. Eine Verlängerung der Öffnungszeiten der Gassechuchi soll Suchtkranke stärker vom Konsum in der Öffentlichkeit fernhalten

