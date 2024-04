Die Initianten hantieren leichtfertig mit Halbwahrheiten und Behauptungen

In diesen Tagen landen die Stimmunterlagen zur Boppi-Initiative in den Briefkästen. Die Stadt lehnt das Begehren ab. Das haben die Stadträte Markus Buschor und Mathias Gabathuler an einer Pressekonferenz deutlich gemacht. Im Abstimmungskampf kursierten zudem «an den Haaren herbeigezogenen Halbwahrheiten», sagte Buschor.In rund zwei Wochen befindet das St.Galler Stimmvolk über die Zonenplaninitiative «Tagesbetreuung Ja – auf der Spielwiese Nein».

Die Initiantinnen und Initianten fordern, dass die Wiese auf dem Areal der Schule Boppartshof in die Grünzone umgezont wird. Damit wäre das Vorhaben von Stadtrat und Parlament vom Tisch: Auf der Wiese ist ein Neubau für die Tagesbetreuung vorgesehen, für den aber rund 28 Prozent der Wiese bebaut werden müsst

