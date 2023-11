Die Huthis erklären Israel den Krieg: Wer ist die bis an die Zähne bewaffnete Gruppe? 5 Fragen und Antworten

Vor Migros-Filialen wird eine neue Dimension von personalisierter Werbung lanciert: Wenn eine Frau vor dem Screen steht, soll zum Beispiel Damenmode gezeigt werden. Zwei Ostschweizer Firmen machen das möglich. Nur: Funktioniert das wirklich? Und wie ist das mit dem Datenschutz?Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Israel trotz Überwachung von Hamas-Angriff überraschtDie Vorbereitungen der Hamas-Angreifer wurde am Morgen des 7. Oktober vom israelischen Sicherheitsdienst überwacht, aber falsch eingeschätzt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: SNB-Präsident Jordan fordert bessere Krisenvorbereitung der BankenDie Vorgänge um die CS sollen ein Einzelfall bleiben: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Die Waffen von Hamas, Islamischem Dschihad und HisbollahDer Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und dem Libanon auf Israel hält an. Auch wenn die…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

20MIN: Knall beim FCB: «Die Vorbereitung auf die Challenge League hat begonnen»Heiko Vogel geht, Fabio Celestini kommt. Doch trotz des Trainerwechsels malt die 20-Minuten-Community schwarz, wenn es um die unmittelbare Zukunft des FC Basel geht.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Die Merkofer-Schwestern eröffnen das Café Nova: «Die Leute haben eine riesige Erwartungshaltung an uns»Die Schwestern Petra und Yvonne Merkofer feiern Eröffnung.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Mitte Kriens nominiert zwölf Kandidierende für die Wahlen 2024 – und fasst die Parolen zu den GemeindeinitiativenDie Mitte Kriens will wieder stärkste Kraft im Einwohnerrat werden und hat ihre Kandidierenden nominiert. Weiter hat sich die Partei für die Gegenvorschläge zur Velonetz- und zur Bodeninitiative ausgesprochen.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕